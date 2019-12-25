Супруги устроили поножовщину на Ленинградском шоссе

Супругу пришлось остаться в больнице, а жену отпустили домой.

Во вторник, 26 мая, стало известно о ножевом ранении на Ленинградском шоссе, 49, в Выборге. Об этом Piter.TV сообщили в правоохранительных органах.

Выяснилось, что с заявленного места в тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина 32 лет, который работает директором фирмы. У него зафиксировали множественные колото-резаные непроникающие раны грудной клетки и поясничной области. Его жену 34 лет также госпитализировали, но с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибленной рану волосистой области головы. Женщину отправили на амбулаторное лечение после оказания помощи.

Ранее мы писали, что мотоциклиста, который хотел погоняться с полицейскими, задержали.

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