Алиса Аршавина передумала уходить от мужа

Супруга Андрея Аршавина объявила, что прощает своего знаменитого супруга и передумала подавать на развод

9 ноября жена Андрея Аршавина на своей странице в инстаграм опубликовала фотографию мужа и дала понять, что развода не будет.

Накануне Алиса Аршавина заявила, что намерена развестись со своим мужем, сославшись на свою работу. Позже футболист в интервью признался в изменах Алисе и выразил надежду, что супруга сможет его простить и не разрушать семью.

В комментариях девушка рассказала своим подписчикам, почему изменила свое решение:

Моя сила в любви. Спасибо Господу, ведь переживать, страдать - тоже любить значит. А значит живём Алиса Аршавина, жена футболиста Андрея Аршавина

Аршавина также призналась, что ценит поступок мужа, который не побоялся на всю страну признаться и расскаяться в своих ошибках:

Я очень ценю поступок Андрея, считаю сильным признаться в обидах на всю страну. И я люблю этого его, очень, и не считаю измену ошибкой, распущенность, вседозволенностью. Они как дети, им нужно внимание. Может в тот момент я и не додала его

Пара поженилась в сентябре прошлого года, а в феврале 2017 у них на свет появилась дочь Есеня.

Фото: instagram