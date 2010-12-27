Алиса Аршавина передумала уходить от мужа

9 ноября жена Андрея Аршавина на своей странице в инстаграм опубликовала фотографию мужа и дала понять, что развода не будет.
Накануне Алиса Аршавина заявила, что намерена развестись со своим мужем, сославшись на свою работу. Позже футболист в интервью признался в изменах Алисе и выразил надежду, что супруга сможет его простить и не разрушать семью.
В комментариях девушка рассказала своим подписчикам, почему изменила свое решение:
Моя сила в любви. Спасибо Господу, ведь переживать, страдать - тоже любить значит. А значит живём
Алиса Аршавина, жена футболиста Андрея Аршавина
Аршавина также призналась, что ценит поступок мужа, который не побоялся на всю страну признаться и расскаяться в своих ошибках:
Я очень ценю поступок Андрея, считаю сильным признаться в обидах на всю страну. И я люблю этого его, очень, и не считаю измену ошибкой, распущенность, вседозволенностью. Они как дети, им нужно внимание. Может в тот момент я и не додала его
Пара поженилась в сентябре прошлого года, а в феврале 2017 у них на свет появилась дочь Есеня.
Фото: instagram