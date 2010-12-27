Двое неизвестных избили мужчину на Ленинском проспекте и украли сумку с деньгами

Пострадавшего отправили в больницу с подозрением на сердечный приступ.

Ночью 29 декабря в полицию обратились с сообщением о том, что у дома №84/2 по Ленинскому проспекту двое неизвестных избили мужчину, отобрали у него сумку и скрылись. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Как установили полицейские, пострадал гражданин одной из стран Юго-Западной Азии. У мужчины отняли сумку с документами и тремя тысячами долларов, сам пострадавший с подозрением на сердечный приступ был доставлен в больницу, после помощи врачей избитого гражданина отправили на амбулаторное лечение. Полиция же обнаружила на Брестском бульваре брошенную сумку потерпевшего с сохранившимися деньгами и документами. Кроме того, на месте нашли шапку одного из разбойников.

По случившемуся возбуждено уголовное дело о грабеже, бандитов разыскивают.

Днем раньше в похожей ситуации оказалась и петербурженка: у нее отобрали сумку с 300 тысячами рублей.

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