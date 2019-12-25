Судоверфь "Звезда" назовет новый танкер именем Назарбаева

Сегодня экс-президенту Казахстана исполнилось 80 лет.

Судостроительная верфь "Звезда" назовет новый танкер именем первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на "Роснефть".

На судостроительном комплексе "Звезда" состоялась закладка танкера типа "Афрамакс" пресс-служба "Роснефти"

В понедельник 6 июля Назарбаеву исполняется 80 лет. Он руководил Казахстаном на протяжении 30 лет. В марте 2019 года экс-глава государства сложил полномочия. Сейчас он занимает пост председателя партии Nur Otan и является главой Совета безопасности, а также Ассамблеи народа Казахстана.

напомним, что в торжественной церемонии закладки танкера участвовал гендиректор СКК "Звезда" Сергей Целуйко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В настоящее время верфь работает над строительством 12 танкеров типа "Афрамакс".

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