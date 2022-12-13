Судно под флагом Либерии село на мель у Сахалина

В составе экипажа находятся четыре южнокорейца и граждане Филиппин.

Балкер КС Нadong под либерийским национальным флагом сел на мель в районе порта Шахтерск,расположенного в российском регионе Сахалин. Об этом журналистам рассказали представители руководства местного морского спасательного подцентра города Южно-Сахалинска. Уточняется, что в настоящее время не фиксируется угроза разлива в акваторию нефтепродуктов. Также жизни экипажа опасности нет. Ситуация с попаданием на мель связана с ухудшением погодных условий. Судно село на мель примерно в 18:50 по московскому времени вечером в пятницу. В настоящее время специалисты решают вопрос с помощью, однако капитан экипажа не передавал сигнал бедствия.

Нadong пришел под погрузку угля, стоял на якоре, погода ухудшилась... Экипаж судна - 20 человек. Старший комсостав в составе четырех человек - представители Южной Кореи, остальные являются гражданами Филиппин. пресс-центр спасательного отделения

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Фото и видео: Telegram / SHOT