Полярников из России забрали с Антарктиды на судне "Академик Федоров" после годичной экспедиции

В общей сложности экспедиция займет 15 месяцев.

Геофизик Денис Мельников и его коллеги отправляются домой в Петербург после годичного пребывания на станции "Мирный" в Антарктиде.

За полярниками прибыло научно-экспедиционное судно "Академик Федоров".

Впереди три месяца пути до дома - через пол Антарктиды, менять зимовочные составы полярников на станциях Прогресс, Новолазаревская, Беллинсгаузен. Потом Кейптаун, Бремерхафен и наконец-то Питер. написал Мельников в своем Instagram.

Российская Антарктическая Экспедиция стартовала 14 января 2020-го года. Для того, чтобы добраться до Антарктиды, потребовалось около 1,5 месяцев. Во время пребывания на континенте геофизик активно делился фотографиями пингвинов в социальных сетях. По словам Дениса Мельникова, он рад тому, что возвращается домой.

Фото: Instagram / @den_muller