Полярников из России забрали с Антарктиды на судне "Академик Федоров" после годичной экспедиции

Геофизик Денис Мельников и его коллеги отправляются домой в Петербург после годичного пребывания на станции "Мирный" в Антарктиде.
За полярниками прибыло научно-экспедиционное судно "Академик Федоров".
Впереди три месяца пути до дома - через пол Антарктиды, менять зимовочные составы полярников на станциях Прогресс, Новолазаревская, Беллинсгаузен. Потом Кейптаун, Бремерхафен и наконец-то Питер.
написал Мельников в своем Instagram.
Российская Антарктическая Экспедиция стартовала 14 января 2020-го года. Для того, чтобы добраться до Антарктиды, потребовалось около 1,5 месяцев. Во время пребывания на континенте геофизик активно делился фотографиями пингвинов в социальных сетях. По словам Дениса Мельникова, он рад тому, что возвращается домой.
Фото: Instagram / @den_muller
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