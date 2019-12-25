Петербургский КИО стал чаще судиться с бизнесом

Число исков к ведомству за первое полугодие 2023 года так же выросло в 1,5 раза.

За первые 6 месяцев 2023 года комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга инициировал 738 арбитражных дел, связанных с бизнесом. Как подсчитал "Деловой Петербург", это число почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Число исков к ведомству за тот же период так же выросло в 1,5 раза (126 дел в первом полугодии 2022 года против 201 с января по июнь 2023-его).

Кроме того, общее число дел, в которых каким-либо образом принимает участие КИО, также возросло. В прошлом году название ведомства упоминалось в 718 делах, а за последнее полугодие – уже в 1 тыс. дел.

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Фото: Piter.TV