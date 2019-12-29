В Петербурге судьи по делу "Сети" уехали из суда на машине ФСБ

Заседание по делу перенесли на 26 февраля.

Накануне судьи по делу "Сети"* в Петербурге уехали из суда на машине ФСБ. Так утверждает "Фонтанка.ру".

Вчера вечером судьи Роман Муранов, Юрий Чепелев, Сергей Кривошеев сели в машину, которая судя по номерам, принадлежит региональному управлению ФСБ. Именно эта организация занималась расследованием дела организации "Сети"*, которую в России признали террористической.

Ранее суд в Пензе приговорил семерых обвиняемых к срокам от 6 до 18 лет. В Петербурге заседание перенесли с 25 на 26 февраля.

*организация, запрещенная на территории РФ

Фото: Piter.TV