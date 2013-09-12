Суды Петербурга назвали забавные оправдания задержанных на незаконных митингах

Многие правонарушители говорили, что вышли на улицу из любопытства.

В Петербурге вынесено более 1200 постановлений об административных правонарушениях в отношении участников незаконных политических акций в поддержку Алексея Навального. В объединенной пресс-службе городских судов рассказали о самых интересных объяснениях от задержанных.

Многие правонарушители говорили, что вышли на улицу из любопытства. Например, одна девушка рассказала, что ей было интересно, как полицейские задерживают людей на митинге. Ее любопытство обошлось ей в 10 суток административного ареста.

Нередко задержанные признавались суду, что не поддерживают Навального. Среди них был Михаил. Он рассказал, что вышел 31 января на проезжую часть и нарушил ПДД, заработав штраф в 10 000 рублей. В суде мужчина сказал, что таким способом боролся за свободу слова. Некий Станислав вообще заявил, что является координатором Национального освободительного движения в поддержку Владимира Путина.

Петербуржец Василий утверждал, что 23 января просто припарковал автомобиль на Дворцовой, чтобы сходить в туалет. У Татьяны отменили урок по вокалу, поэтому она решила "помитинговать".

Соратники Навального анонсировали акцию 14 февраля.

Фото: Piter.tv