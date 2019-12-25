Судебные приставы взыскали с петербуржца уголовный штраф в размере 1,5 млн рублей

На данный момент сумму перечислили на счет взыскателя.

Петербуржец перечислил 1,5 млн рублей на счет государства в качестве штрафа за организацию преступного сообщества. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Петербургу.

Исполнительное производство в отношении мужчины 1967-го года рождения находилось на исполнении в Западном ОСП Приморского района УФССП РФ по Петербургу. Ранее Кингисеппский городской суд в качестве дополнительного наказания взыскал с гражданина уголовный штраф в размере 1,5 млн рублей.

Сумма была перечислена взыскателю. Исполнительное производство окончено фактическим производством.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге осудят директора пансионата, державшую подложную сотрудницу.

Фото: Новости ФССП России / "ВКонтакте"