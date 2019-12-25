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Судебные приставы взыскали с петербуржца уголовный штраф в размере 1,5 млн рублей
Сегодня, 19:05
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nadezhda_sib

Судебные приставы взыскали с петербуржца уголовный штраф в размере 1,5 млн рублей

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На данный момент сумму перечислили на счет взыскателя.

Петербуржец перечислил 1,5 млн рублей на счет государства в качестве штрафа за организацию преступного сообщества. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Петербургу.

Исполнительное производство в отношении мужчины 1967-го года рождения находилось на исполнении в Западном ОСП Приморского района УФССП РФ по Петербургу. Ранее Кингисеппский городской суд в качестве дополнительного наказания взыскал с гражданина уголовный штраф в размере 1,5 млн рублей. 

Сумма была перечислена взыскателю. Исполнительное производство окончено фактическим производством. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге осудят директора пансионата, державшую подложную сотрудницу. 

Фото: Новости ФССП России / "ВКонтакте"

Теги: судебные приставы, уголовный штраф, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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