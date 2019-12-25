В Доме Зингера не могут начать ремонт из-за решения суда

Есть вероятность, что открытие книжного вновь отодвинется.

В Доме Зингера, где собираются открыть городской книжный, до сих пор не начался ремонт. Об этом узнал "Деловой Петербург". Как оказалось, ООО "Книжный магазин №1" до сих пор не передало помещения ЗАО "Зингер".

Кроме того, до сих пор не подписаны договоры между "Зингером" и АО "Торговая фирма "Санкт-Петербургский Дом Книги". При этом ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский говорил о том, что открытие книжного запланировано на июнь.

В 1999 году петербургскую сеть выселили под предлогом ремонта из здания на Невском проспекте. После ремонтных работ в исторических помещениях открылся коммерческий книжный, это стало возможно благодаря юридическим уловкам. Спустя 20 лет в здание решили вернуть городской магазин.

Ранее Piter.tv узнал, что магазин мармелада, который располагался на первом этаже Дома Зингера, тоже съехал. " Объективные причины вынудили организацию покинуть данную точку", — говорится в сообщении.

Фото: Piter.tv