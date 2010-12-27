Арбитражный суд Петербурга заставил дорожную компанию выплатить ущерб за испорченный газопровод

С организации взыскали более 2,3 миллионов рублей.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга рассмотрение исковое заявление ГРО "ПетербургГаз" в отношении компании "Дормет". Истец требовал взыскать с ответчика 2,3 миллиона рублей за повреждение участка газопровода. Сотрудники дорожно-строительного предприятия задели конструкцию при работах. Сегодня суд удовлетворил прошение.

Из-за неловкости рабочих "Дормета" поставщик газа лишился крупной суммы денег, которая потребовалась на ремонт. Представитель пострадавшей стороны обратился в суд за возмещением расходов по утечке газа и восстановления конструкции. Добровольно выплатить экономический ущерб "Дормет" отказался.

Напомним, что инцидент произошел 28 ноября 2016 года. Тогда представители "Дормета" ковшом экскаватора повредили подземный газопровод, проходящий в Сестрорецке под улицами Приозерной и Тарховской. При этом, дефект оборудования был получен из-за того, что рабочие не связались с представителями "ПетербургГаз", которые могли предупредить о требованиях безопасности. Из-за происшествия были отключены девять котельных помещений, более полутора тысячи жилых и домов в поселках Лисий Нос, Александровская, Тарховка и Горская, а также 12 социальных учреждений. Местные жители лишились отопления в зимний период, когда морозы достигли отметки в минус 20 градусов по Цельсию. Оперативно компания применила дорогостоящую технологию перекрытия трубопровода, позволяющую не снижать давление. После этого тепло стало поступать в здания в штатном режиме.

Фото: "ПетербургГаз".

