Петербургский суд снова принял иск об отмене запрета на посещение парков

В этот раз по делу назначили заседание.

Санкт-Петербургский городской суд все-таки принял к производству иск петербуржца Богдана Литвина к Правительству Петербурга: первое заявление мужчине вернули. По делу назначили судебное заседание на 14.00 28 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Напомним, что Литвин выступил против одного из пунктов постановления правительства, выпущенного в связи с распространением коронавируса. Согласно этому пункту горожанам запрещалось посещать парки, сады и скверы. Примечательно, что как только первый иск петербуржца вернулся к нему на руки, похожее заявление в суд подал другой горожанин.

А днем раньше целая группа петербуржцев подала иск к Смольному из-за ограничений в связи с коронавирусом.

Фото: Piter.TV