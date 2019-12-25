Петербургский суд снова принял иск об отмене запрета на посещение парков

Санкт-Петербургский городской суд все-таки принял к производству иск петербуржца Богдана Литвина к Правительству Петербурга: первое заявление мужчине вернули. По делу назначили судебное заседание на 14.00 28 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Напомним, что Литвин выступил против одного из пунктов постановления правительства, выпущенного в связи с распространением коронавируса. Согласно этому пункту горожанам запрещалось посещать парки, сады и скверы. Примечательно, что как только первый иск петербуржца вернулся к нему на руки, похожее заявление в суд подал другой горожанин.
А днем раньше целая группа петербуржцев подала иск к Смольному из-за ограничений в связи с коронавирусом.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )
Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Вы вкурсе что маска не спасает от COVID-19 а от респиратор серии FFP2 почти на 100% обезопасит вас от заражения. В аптеках их уже не найти, но я нашел где можно купить и по суперской цене, обезопасте себя и своих близких ---- http://ffp2.2sms.ru