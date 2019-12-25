Петербургский суд вернул заявителю иск об отмене запрета на посещение парков

Другой горожанин выступил с похожим иском.

Санкт-Петербургский городской суд вернул петербуржцу Богдану Литвину его иск об оспаривании запрета посещения городских парков, садов и скверов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 14 апреля.

Напомним, что мужчина выступил против одного из пункта из Постановления правительства Петербурга, согласно которому до конца апреля запрещено гулять в крупных зеленых насаждениях, а также проводить массовые мероприятия. В то же время, суд зарегистрировал похожий иск еще одного горожанина, Виктора Смирнова, который также просил признать пункт о парках необоснованных и незаконным.

Тем временем, другой петербуржец судится с КГИОП из-за дачи Кохно в Сестрорецке.

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