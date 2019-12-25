Наркодилер просит рассматривать дело в присутствии присяжных.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что суд Петербурга рассмотрит дело наркоторговца Санчеса из Эквадора. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

По версии следствия, Монтойя Фернандо Альфонсо Санчес вступил в картель Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье по прозвищу Педро ещё в октябре 2018 года. Они сбывали наркотики в Южной Америке и Евросоюзе более 10 лет. В итоге Санчесу поручили наладить поставки кокаина в Росcию. Ему намеревались платить около 10 тысяч евро за поставку.

Во время чемпионата мира по футболу в России Санчес познакомился с неким Андреем и договорился о сбыте запрещенных веществ. Контрабанду намеревались переправить на судне Baltic Autumn, но партию обнаружила полиция и Балтийская таможня.

В итоге полицейские Петербурга устроили "закупку" напрямую и Санчеса и его русского подельника Антрея. В момент сбыта наркодилера задержали. В настоящее время Санчес просит рассматривать дело в присутствии присяжных.

Ранее мы сообщали о том, что полицейские проверили, как соблюдают самоизоляцию более 5000 петербуржцев.

Фото:Piter.TV