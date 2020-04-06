Полицейские проверили, как соблюдают самоизоляцию более 5000 петербуржцев

Нарушителей в этот раз не нашлось.

В Петербурге на данный момент на обязательной самоизоляции находятся 6664 человека, в Ленинградской области таких 2313 человек. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на МВД по городу и области.

За прошлую неделю правоохранители проверили 5793 петербуржцев и 1744 жителей области, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции. Нарушителей в этот раз не нашлось.

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 35 новых случаев коронавируса. За все время умерли три человека, поправились 32.

Фото: Piter.TV