  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейские проверили, как соблюдают самоизоляцию более 5000 петербуржцев
Сегодня, 16:07
130
nastya960

Полицейские проверили, как соблюдают самоизоляцию более 5000 петербуржцев

0 0

Нарушителей в этот раз не нашлось.

В Петербурге на данный момент на обязательной самоизоляции находятся 6664 человека, в Ленинградской области таких 2313 человек. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на МВД по городу и области.

За прошлую неделю правоохранители проверили 5793 петербуржцев и 1744 жителей области, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции. Нарушителей в этот раз не нашлось.

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 35 новых случаев коронавируса. За все время умерли три человека, поправились 32.  

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии