В Петербурге продлил арест предполагаемых вербовщиков ИГ, задержанных после теракта

Петербургский районный суд оставил под арестом подозреваемых в вербовке в ряды террористических организаций. Девятерых человек задержали после теракта в подземке, однако их связь с его исполнителем.

Октябрьский районный суд оставил под арестом до 4 декабря девятерых выходцев из Средней Азии. Мужчин подозревают в вербовке люедй в ряды запрещенных на территории РФ террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Атабек и Азизбек Рустамовы, Журабек Муратов, Бахадир Мадрахимов, Исламбек Ойбек, Феруз Инаков, Шухрат Сатымбаев, Айжигит Айтматов и Искандер Нурбаев останутся под арестом до зимы. Они все фигурируют в деле о содействие террористической деятельности.

Следствие полагает, что подозреваемые с ноября 2015 года вербовали на территории Петербурга приезжих из Средней Азии для вовлечения в террористическую деятельность.

Всех мужчин задержали в начале апреля, через несколько дней после теракта в метрополитене Петербурга. Однако их связь с исполнителем пока не установлена.