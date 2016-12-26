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В Петербурге суд отправил в колонию-поселение распылившего перцовый баллончик в правоохранителя
Сегодня, 7:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге суд отправил в колонию-поселение распылившего перцовый баллончик в правоохранителя

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По версии следствия, вечером 2 марта Татуйко на несанкционированном митинге у Гостиного Двора распылил баллончик в лицо силовику.

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил в колонию-поселение на один год и четыре месяца Захара Татуйко, который распылил перцовый баллончик в лицо правоохранителя. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Также в счет возмещения вреда с Татуйко взыскано 10 000 рублей. По данным Следственного комитета, уголовное дело в отношении петербуржца было расследовано за 3 дня. Вечером 2 марта Татуйко на несанкционированном митинге у Гостиного Двора распылил баллончик в лицо силовику.

В тот же день мужчине было предъявлено обвинение. Вину он признал. Также ему будет зачтено время, проведенное в СИЗО.

Фото: Piter.tv

Теги: куйбышевский районный суд, митинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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