В Петербурге суд отправил в колонию-поселение распылившего перцовый баллончик в правоохранителя

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил в колонию-поселение на один год и четыре месяца Захара Татуйко, который распылил перцовый баллончик в лицо правоохранителя. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Также в счет возмещения вреда с Татуйко взыскано 10 000 рублей. По данным Следственного комитета, уголовное дело в отношении петербуржца было расследовано за 3 дня. Вечером 2 марта Татуйко на несанкционированном митинге у Гостиного Двора распылил баллончик в лицо силовику.
В тот же день мужчине было предъявлено обвинение. Вину он признал. Также ему будет зачтено время, проведенное в СИЗО.
Фото: Piter.tv
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