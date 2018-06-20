Суд в Петербурге дал полтора месяца на примирение Аршавиных

В среду, 17 апреля, состоялось заседание по бракоразводному процессу футболиста с супругой.

В среду, 17 апреля, в Красносельском районном суде Петербурга состоялось заседание по бракоразводному процессу бывшего игрока "Зенита" Андрея Аршавина и его супруги Алисы. Об этом сообщается Объединенная пресс-служба городских судов.

Суд отложил слушание до 4 июня. Таким образом, у Аршавиных есть полтора месяца на примирение.

Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в 2016 году. В феврале 2017 года у пары родилась дочь. В ноябре прошлого года спортсмен объявил о завершении футбольной карьеры. В марте 2019 года стало известно, что Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб "Газпром"-Академии.

Ранее мы писали, что Андрей Аршавин стал послом Евро-2020.

Фото: Instagram / arshavina_alisa