Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Коллегия из трех судей признала вину экс-лидера в госизмене.

Специальный суд Пакистана вынес экс-президенту страны Первезу Мушаррафу смертный приговор. Об этом во вторник сообщили в "ТАСС" со ссылкой на газету Dawn. Решение бывшему военному диктатору вынесла коллегия из трех судей. Руководил процессом глава Высокого суда Пешавар Вакар Ахмад Сэтха

Мушарраф признан виновным в соответствии с шестой статьей Конституции Пакистана огласил суд

Напомним, что 28 ноября в Исламабаде постановили отложить объявление приговора. Это произошло после рассмотрения петиции, направленной от МВД Пакистана. Полиция попросила дополнительное время для повторного анализа документов по делу. Обвинения в отношении экс-лидера связаны с приостановлением им действия конституции. Мужчина в 2007 году ввел чрезвычайное положение в государстве. В результате ему удалось занимать пост президента в период с 2001 по 2008 года.

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