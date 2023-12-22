Суд Петербурга запретил четыре сайта по продаже редких обезьян

Доступ к этим ресурсам теперь ограничен, хотя установить их владельцев не удалось.

Московский районный суд Петербурга вынес решение о признании четырёх интернет-ресурсов, специализирующихся на продаже редких видов животных, в том числе обезьяны мангобея, незаконными.

По данным объединенной пресс-службы городских судов, на сайтах размещалась информация о ценах на животных и контактных данных продавцов, но не было упоминания о наличии необходимых разрешений на торговлю этими видами животных, охраняемыми международными соглашениями. Доступ к этим ресурсам теперь ограничен, хотя установить их владельцев не удалось.

Мангобей включен в список животных, занесенных в международную красную книгу, и подпадает под конвенцию о международной торговле редкими видами флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

Ранее мы сообщили о том, что два общепита в Петербурге закрыли по решению суда после массового отравления детей.

Фото: Piter.TV