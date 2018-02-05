Всеволожский суд признал брак между петербурженкой и таджиком сфальсифицированным

Прокуратура сочла брак между мигрантом из Таджикистана и петербурженкой незаконным.

Как сообщает " Петербургский дневник ", во Всеволожском городском суде расторгли брак петербурженки с гражданином Таджикистана. Их супружескую жизнь сочли фикцией. Издательство ссылается на представителей пресс-службы Прокуратуры Петербурга.

По информации следствия, обвиняемые не проживали вместе. Они также не имели общего имущества и детей. В связи с этими обстоятельствами суд постановил считать брак между ними недействительным. По мнению представителя закона, семью молодые люди создали ради разрешения на временное проживание иностранца на территории России без учета специальной квоты.