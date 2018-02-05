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Всеволожский суд признал брак между петербурженкой и таджиком сфальсифицированным
Сегодня, 14:42
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lesjasap
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Всеволожский суд признал брак между петербурженкой и таджиком сфальсифицированным

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Прокуратура сочла брак между мигрантом из Таджикистана и петербурженкой незаконным.

Как сообщает "Петербургский дневник", во Всеволожском городском суде расторгли брак петербурженки с гражданином Таджикистана. Их супружескую жизнь сочли фикцией. Издательство ссылается на представителей пресс-службы Прокуратуры Петербурга.
 
По информации следствия, обвиняемые не проживали вместе. Они также не имели общего имущества и детей. В связи с этими обстоятельствами суд постановил считать брак между ними недействительным. По мнению представителя закона, семью молодые люди создали ради разрешения на временное проживание иностранца на территории России без учета специальной  квоты.
Теги: брак , всеволожский суд , документы , мигрант , прокуратура , семья , таджикистан
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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