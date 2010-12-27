Фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга продлили срок ареста

Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Басманный суд Москвы продлил арест шести обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро. Об этом 5 марта сообщает РАПСИ.

Суд оставил фигурантов дела под стражей на два месяца. В результате получается, что Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Эрматов и Махамадюсуф Мирзаалимов останутся под стражей до 6 апреля, а Аброр Азимов — до 17 апреля.

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате погибли 16 человек, включая смертника, несколько десятков пассажиров получили ранения разной степени тяжести.

Исполнителем теракта следствие назвало Акбаржона Джалилова. Обвиняемыми по делу проходят 11 человек, семь их них были задержаны в Петербурге — их квартиру на Товарищеском проспекте брали штурмом. Четыре предполагаемых сообщника, в том числе женщина, задержаны в Москве. Они работали в одном кафе. Фигуранты дела из Петербурга были этапированы в Москву в конце мая.

Фото: globallookpress.com / Zamir Usmanov