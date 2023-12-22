Есть прецедент: признано право оспаривать протоколы общих собраний в досудебном порядке

Верховный суд признал право ГЖИ проверять протоколы общих собраний жильцов дома

Верховный суд России подтвердил право Государственной жилищной инспекции проверять протоколы общих собраний собственников многоквартирных домов и удалять из них фальшивые подписи. Для этого был создан специальный сервис, который позволяет собственникам сообщать о подделке их подписей через электронную форму. Голоса таких собственников не будут учитываться при подсчете кворума.

Управляющая компания "ГК Д. О.М. Колпино" пыталась оспорить это право через суд, но Верховный суд встал на сторону инспекции. Это дает жителям домов возможность оспаривать протоколы общих собраний в досудебном порядке.

В августе 2023 года СК возбудил уголовное дело против управляющей компании Московского района, которая предположительно фальсифицировала документы собраний собственников, чтобы сместить другие УК, и рассылала квитанции на оплату коммунальных услуг, не оказывая услуги и не отчисляя деньги ресурсоснабжающим организациям.

Для справки. Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) создала специальную электронную форму, которая позволяет собственникам помещений в многоквартирных домах сообщать о том, что они не участвовали в общем собрании (ОСС). При подсчете кворума голоса таких собственников не будут учитываться. Это помогает бороться с проблемой подделки протоколов ОСС. Форма была разработана ГЖИ совместно с комитетом по информатизации. Адрес сервиса: https://gorod.gov.spb.ru/report-uk/

Фото: Piter.TV