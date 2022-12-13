Суд признал геноцидом преступления нацистов в годы ВОВ на территории Ставропольского края

СК РФ рассказал о военных преступлениях фашистов в регионе.

Суд признал геноцидом народов СССР преступления со стороны немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Ставропольского края. Соответствующей информацией поделилась официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Чиновница отметила, что надзорное ведомство передало необходимые архивные материалы для дела в инстанцию. Были установлены факты целенаправленной и массовой ликвидации советского мирного населения немцами и их пособниками на оккупированной территории региона. Фигуранты расследования были признаны виновными по статье 357 УК РФ. Известно, что жертвы были убиты путем расстрела, удушения в газовых камерах, истязания и сожжения.

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Следователи определили обстоятельства массовой гибели граждан в Преградном в августе 1942 года. Люди были захоронены на месте расстрела, когда российская армия отступала от Ставрополья. В этот момент там появились немецкие представители, которые взяли жителей в плен.

Когда началась стрельба, сестра увела меня в дом, поскольку это было близко... Я слышала плач детей. Потом все стихло. Копали яму расстрелянные, закапывали – немцы воспоминания очевидецы событий

Другая очевидица рассказала о том, что немцы организовали продовольственный склад в местной школе, которую впоследствии взорвали. В июле 2020 года сотрудниками СК РФ на месте совершения указанного военного преступления в селе при использовании криминалистической техники велись поисковые работы могил. Специалисты нашли в земле скелетированные останки не менее 12 человек: пять женщин, четырех детей в возрасте до 14 лет, а также личные вещи жертв. Также за счет анализа материалов дела были получены документированные свидетельства зверств нацистов и в других населенных пунктах Ставропольского края. Известно, что жертвами "газовых камер" в регионе стали минимум 480 человек, проживающих в селе Степное.Тела убитых фашисты сбрасывали в ямы вблизи населенного пункта.

В период с 5 по 7 августа 1942 года немецкие солдаты вывезли из Ставропольской психиатрической больницы 632 человека, в том числе несовершеннолетних пациентов. Их помещали в оцинкованные автомобили, двери которых герметично закрывались. Когда мотор запускался, пассажиры подвергались отравлению окисью углерода. Также жители села Левокумки Левокумского района подверглись массовому расстрелу. Среди них 286 мирных граждан были убиты захватчиками 2 октября 1942 года.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России