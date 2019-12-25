В Петербурге через суд приостановили работу магазина интимных товаров

К административной ответственности привлекли индивидуального предпринимателя Кристиана Вашкинеля.

В среду, 22 апреля, стало известно о том, что суд приостановил работу магазина интимных товаров на Невском. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Во время проверки выяснилось, что магазин "Розовый кролик" функционировал в полном объеме в помещении дома №20 на Невском проспекте.

В итоге индивидуального предпринимателя Кристиана Вашкинеля привлекли к административной ответственности. Работа магазина приостановлена на 30 суток.

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