Девочку, пять лет жившую в московском медцентре, передали органам опеки

Суд ограничил родителей ребенка в правах.

Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей пятилетней девочки, которая всю жизнь живет в медицинском центре "Мать и дитя". Ребенка передали органам опеки, а с матери и отца распорядились взыскать алименты.. Об этом 5 февраля сообщили РИА Новости.

Ранее суд отказался назначать родителям психолого-психиатрическую экспертизу и дважды отказался проводить повторный анализ здоровья ребенка. Защиты матери девочки заявила, что будет обжаловать решение суда. Адвокат отметила, что суд вынес решение в отсутствие женщины. Органы опеки, в свою очередь, настаивают на том, что за полгода отец навещал девочку лишь несколько раз, а мать не приходила вовсе. Опека расценила отказ забирать малышку домой как уклонение от родительских обязанностей: в стенах медцентра девочка лишена общения с родственниками и семейных праздников, что не идет на пользу ее коммуникативным способностям.

Родители ссылались на болезнь матери и развод, а также на отсутствие документов о диагнозе дочки на руках, хотя в медцентре заверили, что передали матери все медицинские документы еще год назад.

Супруги упорно не забирают дочь из стационара, несмотря на то, что специалисты признали ребенка совершенно здоровым. Родители уверены, что девочке необходима помощь медиков.

Ранее мы рассказывали, что врачи Центра Алмазова прооперировали ребенка с помощью робота.