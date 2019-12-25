В Приморском районе появится крупный медицинский центр

Строительство планируют начать в 2025 году.

В Приморском районе Петербурга построят крупный многофункциональный медицинский центр. Разместить больницу планируют на участке, ограниченном проспектом Авиаконструкторов и улицами Глухарской, Планерной и Плесецкой. Об этом сообщил "ДП".

По планам, это будет самый крупный центр на 80 отделений. Он также включит в себя стационар для взрослых на 240 коек с приемно–диагностическим блоком общей, здание лечебно–диагностического корпуса с амбулаторно–консультативным отделением, стационар для взрослых на 360 коек, педиатрический корпус на 270 коек, инфекционно–педиатрический корпус.

Проектированием займется компания "Испытательный центр "Стройэксперт"", которая выиграла конкурс. На каждый лот она получит по 99 млн рублей.

Проектные работы должны планируется завершить в 2023 году. Строительство начнется в 2025 году.

Фото: Piter.tv