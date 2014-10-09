Суд передал РЖД оборудование Siemens

По ходатайству истца были приняты обеспечительные меры. Суд рассмотрит дело 22 июня.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти передал ОАО "Российские железные дороги" оборудование, инструменты и запчасти, принадлежащие Siemens Mobility GmbH, которые необходимы для ремонта высокоскоростных поездов.

РЖД попросили суд признать недействительным одностороннее расторжение договора о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов от 20 апреля 2007 года. Иск был подан 26 апреля, суд рассмотрит дело 22 июня.

При этом по ходатайству истца были приняты обеспечительные меры. Суд согласился с его доводами о том, что ответчик зарегистрирован в Германии и в случае изъятия у РЖД указанного имущества и последующего удовлетворении исковых требований возврат имущества будет невозможен из-за его нахождения на территории другого государства.

Фото: Piter.tv