Суд отказал в жалобе беглянке из Боткинской больницы

В феврале Ильина прилетела в Петербург с китайского острова Хайнань. Она сбежала из больницы после госпитализации.

Городской суд Петербурга не удовлетворил жалобу Аллы Ильиной, которая в феврале этого года сбежала из Боткинской больницы, где должна была находиться из-за подозрения на коронавирус. Девушка не только сбежала, но и представила свой план в социальных сетях. Вынесенное впервые в России решение о помещении под принудительное меднаблюдение осталось в силе. Об этом сообщил адвокат девушки Дмитрий Герасимов.

В феврале Ильина прилетела в Петербург с китайского острова Хайнань. Она находилась дома на самоизоляции, но когда у неё заболело горло, девушку отвезли в Боткинскую больницу. Алла оттуда сбежала, вскрыв электронный замок бокса.

Ильину через суд приговорили к принудительной госпитализации. В больнице она провела ещё неделю.

Видео: Piter.TV