Суд решил не арестовывать петербурженку, убившую младенца

Женщина родила дома, замыла кровь, а ребенка задушила чулком и выбросила на помойку.

14 марта Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оставил на свободе 36-летнюю петербурженку, которая обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, такое решение было принято в связи с тем, что Следственный комитет не предоставил никаких доводов, заслуживающих внимания суда.

Известно, что следствие обратилось с ходатайством о взятии под стражу местной жительницы Марии Караваевой, объясняя это тем, что девушка умышленно хотела скрыть следы преступления:

Следователь полагал, что она может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, однако в обоснование своих доводов не представил Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Караваева проживает в своей квартире с двумя несовершеннолетними детьми и одним малолетним. Также она имеет работу. Эти доводы суд посчитал значимыми, чтобы не заключать обвиняемую под стражу.

Напомним, 12 марта в мусорном баке на проспекте Тореза было обнаружено тельце новорожденного младенца. Шея ребенка была затянута женским чулком. Следствие быстро вышло на след подозреваемой, а в ее квартире обнаружили замытые следы крови. Как выяснилось, женщина рожала дома.

По факту случившегося в отношении петербурженки было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего", максимальная санкция по данной статье составляет лишение свободы до 20 лет. Однако в минувшую среду дело переквалифицировали. На данный момент, Караваева обвиняется по статье "Убийство матерью новорожденного", санкция – до пяти лет.