Минюст не смог добиться закрытия частной академии балета в Петербурге

Суд отказал Министерству в удовлетворении иска.

Фрунзенский районный суд Петербурга отказал Министерству юстиции РФ в удовлетворении иска к частной академии балета Владислава Курамшина. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Минюст требовал ликвидировать юрлицо и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц.

В качестве обоснования Министерство отметило, что частное образовательное учреждение зарегистрировано 7 июля 1995 году петербургским управлением ФНС. В ходе текущего контроля в работе академии выявили нарушения, однако предупреждение академия так и не получила и не устранила нарушения. В ответ на иск учреждение представила отзыв, где просили отказать Минюсту в его требовании. В академии отметили, что нарушение (а именно непредставление ежегодного уведомления о продолжении работы учреждения) не является существенным или грубым и не влечет серьезных последствий. Кроме того, нарушение уже устранили. В академии напомнили, что прекращение их работы нанесет урон культурно и образовательной жизни Петербурга.

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