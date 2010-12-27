Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Банда "золотых парашютов" не убедила апелляционный суд в невиновности и отправится в колонию
Сегодня, 8:31
0
lesjasap
163

Банда "золотых парашютов" не убедила апелляционный суд в невиновности и отправится в колонию

0
 
 

Военные офицеры получили тюремные сроки за хищение государственного имущества.

Апелляционная комиссия по делам Санкт-Петербурга оставила без изменений решение Дзержинского районного суда для обвиняемых по делу о “золотых парашютов”. Первый приговор был вынесен в июле 2017 года. Судье пришлось  зачитывать постановление в течение восьми часов. Повторное рассмотрение заняло такой же промежуток времени.
 
В результате слушания, бывший начальник У МВД по Северо-Западу сдаст погоны, заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей и направится в колонию на семь лет. Отметим, что 2,5 года он уже отбыл под арестом. Суд счел его виновным в растрате, покушении на мошенничество и служебном подлоге. Еще двое участников приговорены к пяти и трем годам лишения свободы. Оставшиеся двое получили условные сроки. 
 
Напомним, что злоумышленников обвиняли в хищении бюджетных средств. По подсчетам следствия, преступники получили 19,5 миллиона рублей. Также приближенные к экс-генералу попытались перевести служебные квартиры на свое имя, на чем и попались.
Теги: генерал , гу мвд , золотые парашюты , мошенничество , растрата , хищение
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5