Суд оставил в СИЗО дядю обвиняемого в резонансном убийстве в Люблине

Суд оставил жалобу адвоката без удовлетворения.

Московский городской суд оставил под стражей Бахтияра Аббасова - дядю основного фигуранта уголовного дела об убийстве москвича Кирилла Ковалева. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Московских судов общей юрисдикции.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Аббасова Б. на избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением суда решение первой инстанции оставлено без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения. судебная инстанция

Напомним, что 17 апреля на Краснодарской улице 24-летний местный житель сделал замечание 21-летнему Шахину Аббасову, припарковавшему автомобиль на тротуаре около подъезда жилого здания. В ответ на эту реакцию водитель и несколько его приятелей устроили драку с россиянином. В ходе конфликта подозреваемый ударил жертву ножом, а затем скрылся с места преступления. Пострадавший был госпитализирован, но скончался в больнице. В рамках расследования правоохранительными органами были задержаны и арестованы Шахин Аббасов, его отец Низами, дядя Бахтияр, родственники Шухрат и Исахан, а также знакомый Нахид Гусейнов. В настоящее время Бахтияру Аббасову предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об убийстве человека группой лиц из хулигански х побуждений. По решению Замоскворецкого суда ключевой фигурант расследования арестован до 18 июня.

Петербуржец, убегавший с места преступления, угодил под колеса автомобиля.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции