Суд обязал Павла Грудинина вернуть земли на 1 млрд рублей

Суд удовлетворил иск акционеров "Совхоза имени Ленина" к Павлу Грудинину.

Суд удовлетворил иск акционеров "Совхоза имени Ленина" к Павлу Грудинину. Теперь он должен вернуть в собственность совхоза два участка земли на сумму миллиард рублей. Сделку по передаче двух участков совхоза имени Ленина признали недействительной.

Сегодня, 2 марта, соответствующее решение вынес Арбитражный суд Московской области, пишет "Коммерсант". Три акционера ЗАО "Совхоз имени Ленина" добивались через суд признания незаконной передачи двух земельных участков ООО "ТТ Девелопмент", их стоимость оценивается в 1 млрд рублей. Сделка была совершена в 2008 году. В 2016-м один из участков "ТТ Девелопмент" приобрел шведский ретейлер IKEA для строительства магазина.

По мнению истцов, сделка стоимостью около 1,1 млрд руб. должна быть признана недействительной, так как директор совхоза Павел Грудинин также выступает совладельцем ООО "ТТ Девелопмент".

В ходе судебного разбирательства истцы указали на то, что директор совхоза Павел Грудинин также выступает совладельцем ООО "ТТ Девелопмент". Как рассказали акционеры, их не поставили в известность о передаче земель, данное решение принималось без одобрения наблюдательного совета, совета директоров и общего собрания совхоза.

Представитель "ТТ Девелопмент" заявил об истечении срока давности исковых требований и отметил, что в ЗАО "Совхоз имени Ленина" истцам принадлежит только 0,45% голосов акционеров.

Фото: Коммерсантъ