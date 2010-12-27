Суд наказал убийцу петербургского таксиста

Уроженца Нижнего Новгорода признали виновным в жестокой расправе над петербургским таксистом.

4 сентября Суд присяжных признал 21-летнего новгородца причастным к смерти петербургского таксиста. Об этом сообщает представители следственного комитета по городу.

Трагедия произошла еще в июне 2016 года. На Ланском шоссе,14 корпус 1, молодой человек вызвал такси, а после приезда водителя нанес ему ранения режущим оружием. Затем новгородец оставил умирающего автомобилиста на обочине дороги, а сам уехал на его машине. Злоумышленник также забрал с собой всю выручку таксиста в размере 88,5 тысяч рублей. Потерпевший получил ранения, несовместимые жизнь и скоропостижно скончался.

Вердикт для преступника оказался суровым. Он получил уголовное наказание за жестокую расправу, разбой и похищение документов.