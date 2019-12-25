В суде Петербурга рассмотрели степень опасности русского вольфхунда

Санкт-Петербургский городской суд должен определить, представляет ли опасность для человека гибрид волка и собаки. Дело началось с иска женщины, которая приобрела кобеля породы Русский Вольфхунд у заводчика из Северной столицы. Позже она решила вернуть питомца, утверждая, что собака нападала на нее и ее ребенка. Женщина заявила, что не получила информации о необходимости специальных знаний для содержания такой собаки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Она потребовала вернуть деньги за покупку, компенсировать моральный ущерб, уплатить штраф, неустойку и покрыть судебные расходы – всего около 800 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Районный суд первоначально рассмотрел дело.

Заводчик заявил, что покупательница казалась здравомыслящей, адекватной личностью, способной оценивать свои действия. Покупательница, в свою очередь, утверждала, что решила вернуть собаку, поскольку не могла содержать крупного пса в квартире. Она подчеркнула, что собака была уже сформировавшейся и очень сильной, и привела примеры поврежденных вещей. Судебные доказательства угроз жизни и здоровью со стороны собаки представлены не были. Поэтому районный суд отклонил иск. Покупательница подала апелляцию, которую рассмотрит Горсуд.