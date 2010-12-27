Обвиняемую в хищении 128 млн рублей Ирину Бонд арестовали прямо в зале суда

Бизнес-леди просила не сажать ее за решетку, пока ребенку не исполнится 14 лет.

Петербургский городской суд признал виновной бизнес-леди Ирину Бонд, обворовавшую на 128 млн рублей дольщиков. Предпринимательница просила не сажать ее в тюрьму, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Однако Бонд арестовали прямо в зале суда. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Сообщается, что экс-гендиректор компании "Девелопмент групп" Ирина Бонд обманула дольщиков и получила от них 128 млн рублей на строительство многоквартирных домов. Земля, на которой возводились здания, предназначалась для индивидуального жилья. Построенные дома были признаны самостроями. Потерпевшими стали 119 человек. Бонд дали шесть лет лишения свободы в колонии строго режима.

Арест состоялся в зале суда! Денег не вернуть, но торжество справедливости видеть было приятно. Обманутые дольщики

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