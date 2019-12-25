В Петербурге арестовали мужчин, избивших и похитивших женщину

Они пробудут в СИЗО до 3 декабря.

В Петербурге заключили под стражу до 3 декабря этого года двоих мужчин, которые сначала избили женщину на парковке, затем похитили её. Решение принял Красногвардейский районный суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел утром 4 октября на парковке во дворе дома № 4 по Пейзажной улице. Один из злоумышленников напал на женщину, сидящую в иномарке, и избил ее руками, ногами, после чего силой посадил ее в свой автомобиль и увез в неизвестном направлении. На Приморском шоссе женщине удалось выбраться из машины. Она добежала до заправки и закрылась в туалете, сотрудников же попросила позвонить в полицию. Вечером на Гражданском проспекте полиция задержала Дилшода Гоибова и Бобура Бободжонова.

Ранее мы писали, что петербуржца осудили на восемь лет за избиение жены до смерти.

Фото: Piter.tv