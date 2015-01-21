Суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка в Чите. Об этом сообщили представители Следственного управления по Забайкальскому краю. По сообщению официального представителя СК РФ по региону Егора Маркова, инстанция постановила оставить фигуранта расследования под стражей до 16 апреля.

Железнодорожный суд Читы суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован в зале суда и доставлен в следственный изолятор Егор Марков, официальный представитель СК РФ по региону

Напомним, что полиция задержала местного жителя 1988 года за убийство девятилетней девочки. Следствие полагает, что мужчина выстрелил в дочь соседей из огнестрельного орудия. Ребенок погиб из-за выстрела, совершенного в дверь. Причиной ссоры стал ремонт, который проводился в квартире жертвы. Незадолго до смерти девочка опубликовала видео в социальной сети, на котором говорит, что в квартиру стучится пьяный сосед. Она заметила, что ей страшно.

Фото и видео: Telegram/LifeShot

