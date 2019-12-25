Суд Петербурга второй раз оштрафовал блогера-иноагента Белоцерковскую*

Причиной административного наказание стало отсутствие в постах маркировки о статусе иностранного агента.

В пятницу, 12 октября, решением Петроградского районного суда Петербурга блогеру и экс-издательнице журнала "Собака.ру" Веронике Белоцерковской* было назначено наказание в размере 35 тыс. рублей по статье ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Причиной административного наказание стало отсутствие в постах Белоцерковской* маркировки о статусе иностранного агента. Неделю назад блогера оштрафовали на ту же сумму в связи с непредставлением Минюсту сведений о ее деятельности в рамках ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.

Напомним, что в феврале бывшую издательницу приговорили к девяти годам лишения свободы по статье о распространении фейков относительно ВС РФ.

Ранее мы сообщили о том, что Горсуд Петербурга оставил в силе штраф "Зениту" за проведение чемпионства.

Фото: Piter.TV

* признана Министерством юстиции РФ иностранным агентом