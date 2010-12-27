Суд Петербурга присудил 30 тысяч рублей бывшему заключенному СИЗО за неудобства

Мужчина просил гораздо больше.

Заключённому, который провёл несколько лет в местном СИЗО, заплатят 30 тысяч рублей за доставленные неудобства. А именно за шумную стрижку газона и вонючий контейнер для мусора. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В пресс-службе отметили, что это является самым объемным гражданским делом в Петербурге за последние 10 лет. Мужчина подал 700 исков за несколько лет, проведенных в СИЗО. Заключенный требовал 150 миллионов за предоставленные неудобства. В частности, мужчина гулял меньше одного положенного часа, во внутреннем дворе не было скамеек, навес от дождя пропускал осадки, двор был грязным и весь в лужах.

Также Евгений требовал 67,5 миллиона рублей за участие в судебных заседаниях по ВКС через камеру-"клетку". Он заявил, что это унижало его честь и достоинство.

Пропавшую студентку РГПУ нашли в СИЗО.

Фото: Piter.tv