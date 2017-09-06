Суд Петербурга рассмотрит дело бывших сотрудников органов, торговавших оружием из ЕС

Следователи передали в суд дело петербуржцев, обвиняемых в продаже оружие. Боеприпасы подозреваемые провозили в Россию из стран Европейского союза.

В расследовании фигурируют бывший сотрудник УФСИН Михаил Светлов, бывший сотрудник СОБРа Михаил Мошкин, а также Леонид Светлов, Максим Романов, и Павел Пешков. Они в разной мере обвиняются в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, контрабанде, изготовлении оружия.

Компания с 2015 года разработала схему, по которой они доставляли огнестрельное оружие из Братиславы. Они покупали товар, передавали его неустановленным сообщникам, а те уже перевозили его в Россию через Эстонию. Оказавшиеся в РФ пистолеты нелегально продавали.

Во время их задержания управлению ФСБ удалось изъять более 100 единиц разного оружия. В том числе пистолетов, автоматов, пулеметов. Также подозреваемые хранили несколько тысяч патронов, взрывчатые вещества (тротил, гексоген) и части для производства взрывных устройств, гранаты.

Материалы дела передали в суд. После подробного рассмотрения для всех подозреваемых выберут наказание. Ранее в суде уже побывали двое их подельников. Они заключили соглашения с полицией.