Суд Петербурга закрыл клинику восточной медицины из-за "ковидных" нарушений

Суд закрыл медучреждение на 30 суток.

Петроградский районный суд Петербурга приостановил работу Клиники традиционной восточной медицины за эпидемиологические нарушения. Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что работниками не измеряли температуру, а в холле не оказалось дезинфицирующего средства.

Проверка на Большой Пушкарской проходила 4 сентября. В клинике не нашли журнала для регистрации термометрии. Помимо дезинфицирующего средства в клинике не было и ультрафиолетовых облучателей. Еще одной претензией стало то, что клиника вела медицинскую деятельность без лицензии.

Представитель клиники уточнил, что лицензия будет получена в течение месяца. Суд закрыл медучреждение на 30 суток.

Дело не выложившей результаты теста на COVID-19 петербурженки прекратили.

Фото: Piter.TV