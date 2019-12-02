На полуострове рассчитывают, что экспонаты вернуться на родину.

Апелляционный суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту из Крыма. Первое заседание должно состояться в декабре. Об этом пишет ТАСС.

Как заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов, несмотря на сложность судебного процесса, ценные экспонаты должны вернуться на полуостров. Политик считает, что каждый народ, и в том числе народ Крыма, имеет право "на сохранение и защиту своего собственного культурного наследия".

Мурадов напомнил, что золото нашли на крымском полуострове, а значит туда и должны вернуть. Сейчас оно находится в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Скифское золото — это коллекция экспонатов, состоящая из более чем двух тысяч предметов. Они использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона.

Неопределенная ситуация с золотом возникла после присоединения Крыма к России. Свои права на экспонаты объявили крымские музеи и Украина.

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Видео: YouTube / ИНЦИДЕНТ