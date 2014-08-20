В Петербурге 15 июля стартует фестиваль латиноамериканской культуры

Город уже не в первый раз принимает гостей с южноамериканского континента. Не так давно, в мае этого года, прошли Дни стран Латинской Америки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
В рамках фестиваля состоятся выступления танцоров и музыкантов из разных стран, мастер-классы по аргентинскому танго и кубинской румбе. В программе также мастер-классы по ботанике, декоративно-прикладному искусству, бразильскому боевому искусству капоэйра и маракасам – распространенным в Латинской Америке инструментам. В программе также тематические лекции, конкурсы и викторины.
Концертная программа включает хиты аргентинской музыки, бразильского джаза и кубинской народной музыки. Также будут представлены образцы латиноамериканской кухни.
Вход на фестиваль и участие во всех мероприятиях бесплатны.
Ранее сообщалось, что на окраинах Петербурга проходят бесплатные экскурсии.
Фото: сайт Никольских рядов
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