В Петербурге в июле проходят бесплатные экскурсии по исторической окраине города. Зарегистрироваться на такую может каждый желающий.

На окраинах Петербурга проходят бесплатные экскурсии по еще неизведанным туристами местам. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Санкт-Петербурга.

Петербуржцев ждут арт-медиации по парковой скульптуре, прогулки на природе с изучением флоры и фауны Северной столицы, экскурсии-квесты, исторические путешествия по окрестностям и многое другое.

Расписание прогулок доступно в официальной группе экскурсий ВКонтакте "От библиотеки до…". Регистрация обязательна, для этого нужно просто позвонить по указанному к экскурсии номеру телефона.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке 15 июля пройдет День арктического льда с оленями и белыми медведями.

Фото: пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга