Студентов столичных медвузов вновь позвали в больницы для борьбы с коронавирусом

Студентов столичных медицинских вузов вновь позвали в больницы для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет РБК со ссылкой на объявление от имени Департамента здравоохранения Москвы, которое опубликовано в информационной системе Сеченовского университета.
Информация о порядке участия в программе будет опубликована позже.
Издание пишет, что студенты получают звонки из депздрава с предложением поработать в больницах, потому что якобы в столичных клиниках не хватает медицинского персонала.
В пресс-службе Российского университета дружбы народов, рассказали, что департамент здравоохранения предложил работу в больницах ординаторам и студентам старших курсов.
Ранее власти Москвы продлили домашний и удаленный режимы.
Фото: pixabay.com
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