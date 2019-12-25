Студентов столичных медвузов вновь позвали в больницы для борьбы с коронавирусом

Информация о порядке участия в программе будет опубликована позже.

Студентов столичных медицинских вузов вновь позвали в больницы для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет РБК со ссылкой на объявление от имени Департамента здравоохранения Москвы, которое опубликовано в информационной системе Сеченовского университета.

Информация о порядке участия в программе будет опубликована позже.

Издание пишет, что студенты получают звонки из депздрава с предложением поработать в больницах, потому что якобы в столичных клиниках не хватает медицинского персонала.

В пресс-службе Российского университета дружбы народов, рассказали, что департамент здравоохранения предложил работу в больницах ординаторам и студентам старших курсов.

Ранее власти Москвы продлили домашний и удаленный режимы.

Фото: pixabay.com