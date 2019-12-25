В больницу увезли студентку из карантинного общежития СЗГМУ им. Мечникова

Девушка споткнулась и упала, ей пришлось накладывать швы.

Из карантинного общежития СЗГМУ им. Мечникова госпитализировали студентку, которая получила травмы в первый день двухнедельного заточения. Об этом пишет "Фонтанка".

Уточняется, что девушка споткнулась и упала, ударившись об тумбочку. В результате она рассекла бровь. В общежитие приезжала скорая помощь, которая увезла пострадавшую в больницу. Студентке пришлось накладывать швы. Сейчас она вернулась обратно в общежитие.

Напомним, что общежитие на проспекте Просвещения поместили на двухнедельный карантин после того, как у одного из студентов подтвердили коронавирус. Студентов снабжают едой и водой. Под наблюдением врачей находятся 728 человек.

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Фото: Piter.TV