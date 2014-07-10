Студенты ИТМО завоевали золото чемпионата мира по программированию ICPC

Всего в чемпионате участвовали 118 команд из 42 стран мира.

Команда Университета ИТМО завоевала один из четырех комплектов золотых медалей финала международного студенческого чемпионата мира по программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В команду вошли трое студентов – Дмитрий Саютин, Арсений Кириллов и Николай Будин. В качестве тренеров выступили аспирант вуза, двукратный победитель этого турнира Геннадий Короткевич и доцент факультета информационных технологий и программирования Андрей Станкевич. Студенты и их тренеры получат премии в размере 100 тысяч рублей.

В разные годы на чемпионатах перед командами стояли задачи оптимизации расписания метрополитена, отслеживания движений роботов, оценки запасов нефти и газа, моделирования управления воздушным движением и сбора багажа в аэропорту, составления гоночных трасс.

Ранее мы писали, что студент ИТМО разработал приложение для обучения игры на смарт-гитары.

Фото: пресс-служба Смольного